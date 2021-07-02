В Сызрани на железнодорожном вокзале прошла информационная акция «Час пассажира»

По инициативе Сызранского транспортного прокурора в транзитном зале железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1 прошла информационная акция «Час пассажира».
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