Происшествия

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В Сызрани на железнодорожном вокзале прошла информационная акция «Час пассажира»

В Сызрани на железнодорожном вокзале прошла информационная акция «Час пассажира»

По инициативе Сызранского транспортного прокурора в транзитном зале железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1 прошла информационная акция «Час пассажира».

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