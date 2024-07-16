Культурные центры Москвы проведут мероприятия в рамках летнего фестиваля

Веселый тигренок Познавай-ка проведет спортивную эстафету В рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» в культурных центрах столицы запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству, обучение игре на музыкальных инструментах и спортивные тренировки.