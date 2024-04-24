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В Большом театре запланирована премьера оперы для детей "Питер Пэн"

В Большом театре запланирована премьера оперы для детей "Питер Пэн"

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представит новую оперу для детей от Андрея Рубцова под названием "Питер Пэн", основанную на приключениях известного шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри.

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