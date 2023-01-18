БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кто стоит за «амазонным майданом» в Бразилии

Кто стоит за «амазонным майданом» в Бразилии

Беспорядки в «стране диких обезьян» — знак, что России надо действовать активнее Игорь Моисеев На фото: демонстранты с транспарантом с надписью на португальском языке «Мы — демократия» во время акции протеста с призывом защитить национальную демократию в Сан-Паулу, после того, как сторонники бывшего президента штурмовали правительственные здания (Фото: AP Photo/Andre Penner/TASS) Итак, в далекой солнечной Бразилии чуть было не произошел государственный переворот — несколько тысяч сторонников бывшего правого президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс Бразилии, Верховный суд и президентский дворец.

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