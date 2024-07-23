🇹🇲🇺🇸 USAID продолжает свой захват центральноазиатского региона: на днях представитель американского агентства в Туркменистане Джеффри Скарина провёл встречу с представителями парламента страны.
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🇹🇲🇺🇸 USAID продолжает свой захват центральноазиатского региона: на днях представитель американского агентства в Туркменистане Джеффри Скарина провёл встречу с представителями парламента страны.
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