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Царьград

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«Бесполезный инструмент»: экс-сотрудник ФБР развеял мифы о детекторе лжи

«Бесполезный инструмент»: экс-сотрудник ФБР развеял мифы о детекторе лжи

Допрос с полиграфом — психологическая уловка, а не наука.Детектор лжи, который десятилетиями использовался в правоохранительных органах, на самом деле не способен определить, говорит ли человек правду.

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