Boeing авиакомпании «ЮТэйр» перед посадкой в Когалыме ушёл на второй круг

У авиакомпании «ЮТэйр» очередной авиаинцидент. Утром 11 ноября командир Boeing-737-500, выполнявшего рейс из Москвы в Когалым, доложил диспетчеру о проблемах с механизацией.
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