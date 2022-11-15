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Boeing авиакомпании «ЮТэйр» перед посадкой в Когалыме ушёл на второй круг

Boeing авиакомпании «ЮТэйр» перед посадкой в Когалыме ушёл на второй круг

У авиакомпании «ЮТэйр» очередной авиаинцидент. Утром 11 ноября командир Boeing-737-500, выполнявшего рейс из Москвы в Когалым, доложил диспетчеру о проблемах с механизацией.

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