Предатель готовил взрыв в госпитале! ФСБ предотвратила кровавый сценарий

По данным спецслужбы, задержанный — мужчина 1992 года рождения. Следствие считает, что его завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины через мессенджер Signal.
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