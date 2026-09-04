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В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР

В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР

Возле здания киевского суда, где проходит заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Главного управления разведки (ГУР) Сергею Иванову, зафиксировано массовое скопление неизвестных лиц в балаклавах, сообщают украинские СМИ .

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