Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Асад её не достоинДамасская роза. К...
  • M T
    Да, сопла стали похожи. Правда, Ф-22 - конца прошлого века.Шум вокруг Су-57М...
  • карла карлова
    Асма очень приятная женщина,всегда нравилась.Дамасская роза. К...

Дамасская роза. Как выглядит жена бывшего президента Сирии Башара Асада

Дамасская роза. Как выглядит жена бывшего президента Сирии Башара Асада

Дамасская роза. Как выглядит жена бывшего президента Сирии Башара Асада Эта красивая женщина проделала головокружительный путь от скромной европейки по духу к образу «ближневосточной принцессы Дианы», а затем — к символу завершившейся эпохи в истории Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Очень милая, никакой пластики и ботокса😍образованная и умная женщина🥰
Ответить
17 час.
карла карлова
Асма очень приятная женщина,всегда нравилась.
Ответить
12 час.
ХА
Харченко Александр
Асад её не достоин
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх