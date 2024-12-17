Дамасская роза. Как выглядит жена бывшего президента Сирии Башара Асада Эта красивая женщина проделала головокружительный путь от скромной европейки по духу к образу «ближневосточной принцессы Дианы», а затем — к символу завершившейся эпохи в истории Сирии.