Джек, Куинн и Люк Хьюзы посетили матчи US Open в Нью-Йорке

Братья Хьюзы посетили матчи теннисного турнира US Open . Игроки « Нью-Джерси » Люк Хьюз и Джек Хьюз , а также их брат Куинн , выступающий за «Миннесоту» на позиции защитника, были замечены на трибунах Арены Артура Эша в Нью-Йорке 6 сентября.