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Джек, Куинн и Люк Хьюзы посетили матчи US Open в Нью-Йорке

Братья Хьюзы посетили матчи теннисного турнира US Open .  Игроки « Нью-Джерси »  Люк Хьюз и  Джек Хьюз , а также их брат  Куинн , выступающий за «Миннесоту» на позиции защитника, были замечены на трибунах Арены Артура Эша в Нью-Йорке 6 сентября.

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