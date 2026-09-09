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Важный повод: зачем Путин отправил телеграмму Ким Чен Ыну

Важный повод: зачем Путин отправил телеграмму Ким Чен Ыну

Владимир Путин отправил телеграмму своему коллеге, президенту КНДР Ким Чен Ыну. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в телеграмме Путина.

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