Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точно Руководство платформ...

Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точноРуководство платформы Discord, снискавшей популярность в сообществе любителей игр, в последние недели встречалось с инвестиционными банкирами и обсуждало подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), намеченному уже на этот год, передаёт New York Times со ссылкой на два информированных источника.
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