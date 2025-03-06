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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точно Руководство платформ...

Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точно Руководство платформ...

Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точноРуководство платформы Discord, снискавшей популярность в сообществе любителей игр, в последние недели встречалось с инвестиционными банкирами и обсуждало подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), намеченному уже на этот год, передаёт New York Times со ссылкой на два информированных источника.

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