Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точно Руководство платформ...

Discord начал подготовку к выходу на биржу, но это не точноРуководство платформы Discord, снискавшей популярность в сообществе любителей игр, в последние недели встречалось с инвестиционными банкирами и обсуждало подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), намеченному уже на этот год, передаёт New York Times со ссылкой на два информированных источника.