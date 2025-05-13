Захватывающие анонсы, мировые премьеры и секретные разработки: игровая през...

Захватывающие анонсы, мировые премьеры и секретные разработки: игровая презентация Warhammer Skulls 2025 пройдёт на следующей неделеКомпания Games Workshop объявила о планах на проведение уже девятого в своём роде фестиваля Warhammer Skulls, посвящённого видеоиграм в мирах Warhammer, и поделилась первыми подробностями предстоящего мероприятия.