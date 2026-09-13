Ущерб нефтепроводу в Саудовской Аравии грозит потерей 4% мировых поставок

Вывод из строя нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии создает угрозу сокращения мировых поставок нефти на 4%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: погром...
- ГБ Дмитриев оценил п...
- ГБ Трамп рассказал, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым