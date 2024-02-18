Алексей Брюханов: «Что делать, чтобы обойти две первые пары? Улучшать компоненты, скатанность, повышать уровень катания»

Артемьева и Брюханов взяли бронзу, уступив парам Мишина – Галлямов и Бойкова – Козловский. Брюханов: Мы, безусловно, рады, что у нас получилось почти целостно собрать две программы, но все равно еще есть над чем работать, будем исправлять мелочи, нюансы.
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