Рябков заявил, что «часы Судного дня» показывают без двух минут

«Часы Судного дня», которые символизируют степень напряжённости в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».
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