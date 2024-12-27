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Царьград

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Пленный украинский солдат призывает сослуживцев сдаваться для спасения жизней

Пленный украинский солдат призывает сослуживцев сдаваться для спасения жизней

Солдат ВСУ Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, призывает своих товарищей оставить позиции и сдаться для спасения жизней.

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