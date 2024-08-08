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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SK hynix не сомневается, что высокий спрос на память сохранится до середины след...

SK hynix не сомневается, что высокий спрос на память сохранится до середины след...

SK hynix не сомневается, что высокий спрос на память сохранится до середины следующего годаБум систем искусственного интеллекта воодушевил производителей памяти семейства HBM, а ведущие позиции на этом рынке сейчас занимает южнокорейская SK hynix.

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