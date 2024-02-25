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Куликов сделал передачу в матче с «Вашингтоном». У защитника 0+15 в 54 играх

Куликов сделал передачу в матче с «Вашингтоном». У защитника 0+15 в 54 играх

Защитник «Флориды» набрал 15-е (0+15) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 54 игры. Сегодня за 17:46 (0:05 – в большинстве, 2:41 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».

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