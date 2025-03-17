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Царьград

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Четверых мигрантов увезли в отделение после проверки гаражей и автосервисов в Челябинске

Четверых мигрантов увезли в отделение после проверки гаражей и автосервисов в Челябинске

Возбуждено административное дело.Сотрудники Главного управления МВД по Челябинской области совместно с Росгвардией провели серию профилактических рейдов.

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