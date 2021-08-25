В Тамбове на ремонт тротуарной плитки и игрового оборудования детсадов направили 41 млн рублей

В этом году из городского бюджета на ремонт детсадов в Тамбове выделили 41 миллион рублей, из них 15 миллионов — на асфальтирование и 26 миллионов — на инфраструктуру.
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