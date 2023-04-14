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Эксперт: ВС России срывают контрнаступление ВСУ за счёт активной обороны

Эксперт: ВС России срывают контрнаступление ВСУ за счёт активной обороны

ВС России срывают контрнаступление ВСУ за счёт активной обороны, поведал эксперт Алексей Живов.ВС России сфокусировались на уничтожении скопления военной техники ВСУ, которую киевский режим планировал задействовать в рамках контрнаступления.

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