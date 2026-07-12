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Царьград

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"Все закончится очень плохо". После новостей о болезни Лерчек Кушанашвили выступил с новым заявлением

"Все закончится очень плохо". После новостей о болезни Лерчек Кушанашвили выступил с новым заявлением

Отар Кушанашвили высказался о Лерчек на фоне борьбы с раком и суда.Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал ситуацию вокруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит лечение от рака желудка четвертой стадии и одновременно пытается добиться отсрочки судебного разбирательства.

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