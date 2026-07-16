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Живая Кубань

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Сколько на самом деле нужно ходить каждый день: 10 тысяч шагов или все-таки нет?

Сколько на самом деле нужно ходить каждый день: 10 тысяч шагов или все-таки нет?

Сколько на самом деле нужно ходить каждый день: 10 тысяч шагов или все-таки нет?Многие привыкли считать, что в день нужно проходить ровно 10 тысяч шагов.

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