Сколько на самом деле нужно ходить каждый день: 10 тысяч шагов или все-таки нет?Многие привыкли считать, что в день нужно проходить ровно 10 тысяч шагов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Как помочь убивать больше русских?»: о современных ценностях Германии и политике замалчивания прошлого
- «Я найду им применение»: военный попросил губернатора Кубани высылать ему тех, кто высказывается против СВО. Штрафов недостаточно. Есть предложение эффективнее
- Президент США Трамп спрятался в тележке с едой, чтобы пересесть на другой самолет на фоне угроз Ирана
Свежие комментарии