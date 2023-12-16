Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

А их и не надо посылать в атаку. Пусть окопы роют, грузы перемещают, пилят, сколачивают и т.д.Армия, да ещё вовремя СВО это громадный труд, прежде всего. Вот и пускай потрудятся. Заодно поумнеют. Что-то поймут сами, что-то им помогут понять.

ЕТ

Елена Тимофеева

с момента получения российского паспорта он уже не мигранты, а иммигранты. насчет певца и его контракта с тв каналом - это, несомненно, отсрочка. хотя бы чтобы пересмотреть условия контракта. многих ведь возмущает, что через территорию украины идет наше сырье, а мы еще и за транзит платим. нам говорят: "мы выполняем условия контрактов". а тут? это "не у того у кого надо нога"? двойные стандарты? а остальные вооружатся калькуляторами и выяснят, что за службу по контракту они получат гораздо больше, чем на стройке.