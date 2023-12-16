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Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

          На днях в Москве силовики устроили облаву на мигрантов. Действовали правоохранители жёстко и особо не рассусоливали - всех у кого имелось российское гражданство, тут же задерживались и доставлялись в Люберцы, где располагается тренировочный центр.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
Подготовят басмачей
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10 час.
АС
Анатолий Страшко
А их и не надо посылать в атаку. Пусть окопы роют, грузы перемещают, пилят, сколачивают и т.д.Армия, да ещё вовремя СВО это громадный труд, прежде всего. Вот и пускай потрудятся. Заодно поумнеют. Что-то поймут сами, что-то им помогут понять.
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9 час.
ЕТ
Елена Тимофеева
с момента получения российского паспорта он уже не мигранты, а иммигранты. насчет певца и его контракта с тв каналом - это, несомненно, отсрочка. хотя бы чтобы пересмотреть условия контракта. многих ведь возмущает, что через территорию украины идет наше сырье, а мы еще и за транзит платим. нам говорят: &quot;мы выполняем условия контрактов&quot;. а тут? это &quot;не у того у кого надо нога&quot;? двойные стандарты? а остальные вооружатся калькуляторами и выяснят, что за службу по контракту они получат гораздо больше, чем на стройке.
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6 час.

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