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FTimes

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Слезы дочери певицы Пелагеи: как разборки родителей рушат детские мечты

Слезы дочери певицы Пелагеи: как разборки родителей рушат детские мечты

Слезы дочери певицы Пелагеи: как разборки родителей рушат детские мечты Елена ГалицкаяНедавний инцидент на паспортном контроле, когда семилетнюю Таисию, дочь знаменитой певицы Пелагеи, не пустили на Средиземное море, вызвал широкий резонанс в обществе.

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