Слезы дочери певицы Пелагеи: как разборки родителей рушат детские мечты Елена ГалицкаяНедавний инцидент на паспортном контроле, когда семилетнюю Таисию, дочь знаменитой певицы Пелагеи, не пустили на Средиземное море, вызвал широкий резонанс в обществе.