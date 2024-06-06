Слезы дочери певицы Пелагеи: как разборки родителей рушат детские мечты Елена ГалицкаяНедавний инцидент на паспортном контроле, когда семилетнюю Таисию, дочь знаменитой певицы Пелагеи, не пустили на Средиземное море, вызвал широкий резонанс в обществе.
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