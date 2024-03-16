Межнациональный конфликт разгорелся прямо в челябинской школе. Таджик "с большой буквы" вступился за племянника-изувера, а потом скандал было не остановить.
Таджикскую диаспору выдал дядя Сахиджон: Хотел как лучше, а получился скандал
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора прекращать весь это бардак. Принять закон о выдворении пришлых из России больных, употребляющих наркотики, с кожно венерическими заболеваниями, туберкулезом, не прошедшим платную вакцинацию за свой счет или работодателя работодателей, пенсионеров, семь с детьми. России нужны трудовые мигранты но весь кишлак с пришлыми. Не платящие налоги выдворять из России, запрет на перевод финансовых средства на родину более 25% и только после предоставления справки их налоговой об уплате налогов, банкам без этой справки все переводы за пределы России запретить. оплату могут проводить только работодатели, при сокрытии или недостоверных данных работодатели несут ответственность перед налоговой и другими проверяющими и контролирующими органами. Все материальные затраты и моральный вред причиненный третьим лицам, как юридическим так и физическим лицам возмещаются потерпевшим за счет работодателей и местной власти, которая давала разрешение работодателям привлекать трудовых мигрантов. Вот как то так для начала...
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18 час.
F I
Начало гнобежа русских аборигенов началось с появлением ст. 282. к др национальностям она редко или совсем ёк . Эту статью так и газывают - "русская " и кто скажет что это не так ?
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17 час.
s
sorsw
Инертность в этом вопросе думы граничит с импотенцией, и так думает большинство населения! Как не стыдно прятаться от решения вопроса обуздания наглости приезжих дикарей с любых "букв"!😡
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15 час.
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