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На фестивале «Спасская башня» примет участие военный оркестр из Австрийской Республики

На фестивале «Спасская башня» примет участие военный оркестр из Австрийской Республики

Австрийскую Республику на фестивале будет представлять военный оркестр военного командования федеральной земли Тироль, базирующийся в самом сердце федеральной земли — городе Инсбрук.

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