На фестивале «Спасская башня» примет участие военный оркестр из Австрийской Республики

Австрийскую Республику на фестивале будет представлять военный оркестр военного командования федеральной земли Тироль, базирующийся в самом сердце федеральной земли — городе Инсбрук.
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