Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о том, что связь с мирными жителями Курской области осложнена из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.
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