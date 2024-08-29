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Посол Мирошник: связь с жителями Курской области сильно осложнена

Посол Мирошник: связь с жителями Курской области сильно осложнена

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о том, что связь с мирными жителями Курской области осложнена из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

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