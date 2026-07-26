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Мировое обозрение

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Telegraph: Лицензия на производство Patriot не поможет Украине в этом году

Telegraph: Лицензия на производство Patriot не поможет Украине в этом году

Лицензия на производство Patriot — это не чек, а лишь приглашение к сложнейшей игре. Западные эксперты, в частности из RUSI, уже остудили пыл оптимистов: Киеву не видать своих ракет ни в этом, ни в следующем году.

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