💥🚀Кадры последствий точного попадания по ПВД личного состава боевиков ВСУ👌 #ВСУ #Удар #ПВД #Украина.
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💥🚀Кадры последствий точного попадания по ПВД личного состава боевиков ВСУ👌 #ВСУ #Удар #ПВД #Украина.
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