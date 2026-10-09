Axios: Уиткофф и Кушнер обсудят в Майами частичное прекращение огня на Украине

Владимир Зеленский (в центре) и посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер (справа) и Стив Уиткофф (слева) во время переговоров в Киеве, 6 сентября 2026 года © AP Уже сегодня в Майами пройдут переговоры украинской делегации с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.