Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самая низкая пенсия в позднем СССР: что на неё можно было купить

Когда говорят о советских пенсиях, обычно вспоминают 120 рублей — потолок, положенный передовикам и начальникам.

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