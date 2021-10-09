Как подготовить автомобиль к зиме — 10 советов из сервиса

Чтобы избежать неприятностей на дороге, важно заранее подготовить автомобиль к холодам, следуя базовому чек-листу, который специально для «За рулем» подготовил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр».