За рулём

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Как подготовить автомобиль к зиме — 10 советов из сервиса

Как подготовить автомобиль к зиме — 10 советов из сервиса

Чтобы избежать неприятностей на дороге, важно заранее подготовить автомобиль к холодам, следуя базовому чек-листу, который специально для «За рулем» подготовил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр».

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