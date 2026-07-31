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За рулем

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Полисы ОСАГО подорожали: в чем причины

Полисы ОСАГО подорожали: в чем причины

Российский союз автостраховщиков (РСА) поделился свежей статистикой, которая напрямую касается каждого водителя: ремонт машин продолжает дорожать, а вслед за ним ползут вверх и страховые выплаты по ОСАГО.

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