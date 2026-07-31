Полисы ОСАГО подорожали: в чем причины

Российский союз автостраховщиков (РСА) поделился свежей статистикой, которая напрямую касается каждого водителя: ремонт машин продолжает дорожать, а вслед за ним ползут вверх и страховые выплаты по ОСАГО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии