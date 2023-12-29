НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

БК Bettery появилась в списке ЦУПИС. На сайте уже можно зарегистрироваться

Букмекерская компания Bettery полноценно заработала спустя 1,5 года после закрытия. 15 апреля 2022 года букмекер объявил о прекращении деятельности на российском рынке – баланс клиентов перешел на счета в «Фонбет», а сайт с тех пор больше не открывался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх