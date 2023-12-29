БК Bettery появилась в списке ЦУПИС. На сайте уже можно зарегистрироваться

Букмекерская компания Bettery полноценно заработала спустя 1,5 года после закрытия. 15 апреля 2022 года букмекер объявил о прекращении деятельности на российском рынке – баланс клиентов перешел на счета в «Фонбет», а сайт с тех пор больше не открывался.