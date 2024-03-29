Российские военные впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, с целью проработки технологии их обезвреживания они разобрали агрегаты и узлы снарядов, чтобы изучить их технические характеристики.
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