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Российские военные впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Российские военные впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, с целью проработки технологии их обезвреживания они разобрали агрегаты и узлы снарядов, чтобы изучить их технические характеристики.

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