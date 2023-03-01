Психиатр Кульгавчук рассказал о последствиях алкоголизма

Любая форма зависимости наносит колоссальный ущерб физическому здоровью. И сколько бы ни предупреждал Минздрав о последствиях курения или злоупотребления спиртным, человек, привыкший к такому удовольствию, едва ли воспринимает угрозы всерьез.