Многие функционеры в мире и на Украине не посчитали странным поведение президента Владимира Зеленского во время интервью телеканалу NBC, так как для них это стало признаком «члена клуба».
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