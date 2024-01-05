Звонок для учителя, а для кого перемены?

Должен ли учитель дежурить в холле во время перемен, во сколько должны начинаться собрания и сколько они могут длиться, как оплачивается занятие одновременно для нескольких классов или групп — ответы на эти и другие вопросы читателей публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования (РАО) «Образование: право возможностей».