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«Голоса в голове»: российский мужчина, вернувшийся из ОАЭ, попытался убить жену по их велению

«Голоса в голове»: российский мужчина, вернувшийся из ОАЭ, попытался убить жену по их велению Елена ГалицкаяИнцидент, потрясший общественность, произошёл в Самаре, где российский гражданин, недавно освобождённый из тюрьмы Объединённых Арабских Эмиратов, попытался осуществить убийство своей жены.

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