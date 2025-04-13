«Голоса в голове»: российский мужчина, вернувшийся из ОАЭ, попытался убить жену по их велению Елена ГалицкаяИнцидент, потрясший общественность, произошёл в Самаре, где российский гражданин, недавно освобождённый из тюрьмы Объединённых Арабских Эмиратов, попытался осуществить убийство своей жены.
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