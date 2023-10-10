Нефть слегка подешевела после скачка цен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Наталья МарковаЦены на нефть снизились 10 октября после более чем 4% скачка на прошлой торговой сессии.
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