Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Погода сильно ухудшится 5 февраля в Забайкалье Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«По западной половине Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, метели, усиление ветра до 16-21 м/с, местами до 24 м/с, снежные заносы, с последующим понижением температуры воздуха на 10 градусов и более», – говорится в сообщении.