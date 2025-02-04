Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Погода сильно ухудшится 5 февраля в Забайкалье Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«По западной половине Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, метели, усиление ветра до 16-21 м/с, местами до 24 м/с, снежные заносы, с последующим понижением температуры воздуха на 10 градусов и более», – говорится в сообщении.
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