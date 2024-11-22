Специалисты сравнили эффективность электрических моторов и ДВС — выводы удивят

Распространенные бензиновые и дизельные двигатели не так эффективны в сравнении с электрическими. Согласно проведенным исследованиям, эффективность двигателей внутреннего сгорания (ДВС) составляет 20-30%, а дизельных – порядка 30-40%.
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