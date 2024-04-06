Иран атакует: У Израиля сутки на выживание - паника в городах говорит сама за себя

Nidal Eshtayeh/XinHua/GloballookpressВчера 280K прочитали Начало третьей мировой войны всё ближе, и вспыхнуть она может не у границ России, как полагают многие, а на Ближнем Востоке.
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