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  • Георгий Михалев
    Самая большая паника в России.Иран атакует: У И...
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Иран атакует: У Израиля сутки на выживание - паника в городах говорит сама за себя

Иран атакует: У Израиля сутки на выживание - паника в городах говорит сама за себя

Nidal Eshtayeh/XinHua/GloballookpressВчера 280K прочитали Начало третьей мировой войны всё ближе, и вспыхнуть она может не у границ России, как полагают многие, а на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Если сразу не ответили,то ни чего путного и ждать не стоит. Так и будут водить МУ-МУ
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Самая большая паника в России.
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23 мин.

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