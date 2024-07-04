Психолог рассказал о причинах агрессии и как перестать раздражаться по любому поводу

Владислав ЕЗИН, психолог. НЕ БЕСИТЕ МЕНЯ: ПОЧЕМУ ВНЕЗАПНО НАЧАЛИ РАЗДРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩИЕ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ Если вы стали часто раздражаться, вас бесят близкие (и не только), не стоит игнорировать это состояние.
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