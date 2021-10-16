В Воронежской области продолжили испытания «Спутника V» на военных

В Воронежской области более 1,5 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) «добровольно» прошли ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», 15 октября сообщили в пресс-службе округа.