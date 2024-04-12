Карьерный наставник Лаврова: в основе выбора работы лежат три основных критерия

При выборе профессии или направления деятельности ориентироваться нужно на три основных правила – анализ компетенций, личные интересы и ситуация на рынке труда, рассказала карьерный наставник центра "Профессии будущего" Алина Лаврова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии