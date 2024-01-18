Geely рассекретила российские цены на новый Atlas

Компания Geely объявила стоимость модели Atlas нового поколения. На российском рынке кроссовер будет доступен в трех вариантах исполнения — Luxury, Flagship и Flagship Sport, а цены на новинку стартуют с 3 194 990 рублей.
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